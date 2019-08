Venerdì 16 Agosto 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 15:24

È stato ritrovato in alta montagna a Campagna un turista 22 enne che si era disperso nel giorno di Ferragosto. Le ricerche effettuate dai militari della stazione carabinieri forestale di Salerno insieme ai colleghi della stazione di Acerno hanno consentito d'individuare il giovane in località Atrano intorno alle 14 di ieri.Il ragazzo, all'arrivo dei militari, era visibilmente provato e disidratato. I militari lo hanno dissetatoi e gli hanno prestato i primi soccorsi. Successivamente, con l'aiuto del 22enne, è stata ritrovata anche l'autovettura, una «Mini One», con la quale il giovane era riuscito ad inerpicarsi lungo un sentiero per poi rimanere bloccato in località Tempra Paradiso, nel comune di Campagna.