Domenica 19 Maggio 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 12:49

Un escursionista di 38 anni rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio, in prossimità del Santuario della Madonna dell'Avvocata nel comune di Maiori, sulla costiera amalfitana, è stato soccorso da un elicottero dell'Aeronautica militare.Il mezzo, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è alzato in volo dalla base militare di Pratica di Mare, sede dell'85ø Centro Sar (Search and Rescue) del 15ø Stormo, ed ha raggiunto nel giro di pochi minuti l'impervia zona montana dove si trovava l'infortunato. L'uomo è stato individuato grazie alla stretta collaborazione con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e grazie all'uso dei visori Nvg (night vision goggles), gli apparati per visione notturna in dotazione all'Aeronautica Militare. Successivamente l'escursionista è stato trasferito all'elisuperfice di Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove è stato affidato alle cure del 118.