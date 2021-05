Escursionista scivola per un sentiero, operazioni di recupero sul Gelbison

Scivola mentre percorre un sentiero del Monte Gelbison. Riporta una brutta frattura al femore. Brutta avventura per un 50enne di Novi Velia. Sono in corso le operazioni per recuperalo e trasferirlo in ospedale. A lavoro i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania e i Sanitari del 118.

Per velocizzare i tempi di recupero è stata attivata l’eliambulanza ma considerata l’ora tarda è stato necessario l’intervento delle squadre di soccorso via terra. Non è stato attivato il Soccorso Alpino pure presente ed attivo sul territorio. Lo sfortunato escursionista sarà trasferito all’ospedale San Luca di Vallo.