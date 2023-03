Lunghe file, disagi e il rischio di ottenere il rinnovo dell’esenzione del ticket a distanza di mesi ed essere costretti a pagare farmaci ed esami. È di nuovo caos al poliambulatorio di via Gramsci, a Cava de' Tirreni, dove le carenze di organico provocano gravi inefficienze. In questi giorni sono state diverse le segnalazioni di cittadini in tal senso. In cima alla lista ci sono le pratiche per il rinnovo dell’esenzione ticket. «Vista la carenza di organico - spiegano - c’è solo un operatore disponibile e sono fissati due turni settimanali per il rinnovo dell’esenzione ticket, è poco». In molti sono costretti a levatacce per evitare lunghe file. Ma questo sarebbe il minore dei mali. «C’è chi deve aspettare anche più di mese e questo vuole dire che anche chi ha diritto all’esenzione rischia di dover pagare farmaci ed esami».

Già l’autunno scorso ci sono state vibranti polemiche con il comitato civico in prima linea per difendere i diritti degli aventi diritto. L’associazione Figli del 7 Agosto 1394, Comitati Uniti Cava-Vietri-Costa d’ Amalfi Salute e Vita sono intervenuti: «Stiamo ricevendo molte segnalazioni di problematiche in merito al rinnovo esenzione ticket - spiegano Alfredo Senatore e Paolo Civetta - tutti ricordiamo i disagi che si sono verificati tra ottobre e novembre, file interminabili presso il distretto sanitario. Al fine di evitare che ciò si ripeta, invitiamo l’Asl ad aumentare il personale in quanto al momento sono disponibili un solo operatore due volte a settimana e, pare, due operatori il martedì pomeriggio». I referenti precisano che occorre informarsi perché per alcuni l’esenzione viene rinnovata automaticamente. «Purtroppo - denunciano - c’è cattiva informazione, chi di dover non informa correttamente. Bisogna dire che le esenzioni 01, 03 e 04 si rinnovano in automatico, non si deve presentare domanda. Per il rinnovo degli altri tipi di esenzione la domanda può essere inviata via email o attraverso la piattaforma regionale dedicata. Per quanto riguarda la tessera sanitaria abilitata per accedere ai servizi telematici a Cava non c’è chi si occupa di questo servizio in quanto l’ addetto che se ne occupava è andato in pensione e non è stato sostituito».

L’ esenzione ticket non è l’unico dei problemi. Le liste d’attesa per esami e controlli sono diventate ormai la spinta a rivolgersi al privato. «Al poliambulatorio di Cava l’ambulatorio di urologia è stato chiuso - dice un signore - avevo urgente bisogno di una visita e avrei dovuto aspettare giugno e recarmi a Sala Consilina mentre nei centri ospedalieri il primo appuntamento disponibile era Mercato San Severino a marzo 2024. Praticamente una vera e propria barzelletta se non si trattasse della mia salute».