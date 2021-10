Esenzione totale della tassa sui rifiuti: Pertosa invita le giovani coppie

Esenzione totale della Tassa Rifiuti (TARI) per le giovani coppie che abbiano contratto unione civile o religiosa nel 2020 e nel 2021 residenti nel comune di Pertosa, nel Salernitano. Con una nota lo ha annunciato il primo cittadino del paese delle grotte, Domenico Barba.

Nella stessa nota si specificano altre agevolazioni sempre in tema di TARI per quanto concerne l'anno2021. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni per fasce dall'80% al 30% della quota variabile, mentre per le utenze domestiche le riduzioni variano per fasce di reddito certificate dall'ISEE a partire dal 50% della quota variabile.