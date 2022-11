Esonda il Solofrana evacuati 35 anziani dalla Rsa Allestiti i letti in una scuola

In poche ore i corsi d’acqua che attraversano l’Agro nocerino sarnese si sono ingrossati inondando fabbriche, strade, terreni agricoli. A Roccapiemonte in via Fratellanza, zona San Potito al confine con Castel San Giorgio, il Solofrana ha rotto gli argini. Non è la prima volta che succede. Il sindaco Carmine Pagano ha chiesto l’intervento del Genio Civile per riparare la falla. Sollecitato anche il Consorzio di bonifica per interventi di manutenzione del canale. Paura anche per gli ospiti di una residenza per anziani. I vigili del fuoco hanno evacuato la struttura portando in salvo 35 persone. Ora sono ospitate temporaneamente in una scuola in via Ferrentino. C’era il rischio concreto che la Rsa venisse allagata mettendo a rischio l’incolumità degli ospiti. L’acqua ha anche sfiorato il centro sociale recentemente ristrutturato dall’amministrazione comunale dopo una precedente inondazione. A Nocera Inferiore in via fratelli Buscetto, alle spalle del tribunale, il torrente Solofrana ha superato facilmente il muro di contenimento, complice anche l’occlusione del piccolo ponte che lo sovrasta. L’immagine simbolo della criticità è in un video in cui un operaio, con l’acqua quasi alle ginocchia, cerca con un piccone di eliminare tronchi, arbusti e rifiuti che ostruiscono il fluire dell’acqua. Ad aiutarlo un collega con una ruspa. La piena è andata oltre sino a raggiungere alcuni capannoni di aziende dell’area industriale Casarzano. Allarme anche nelle campagne di zona Starza dove la paura di inondazioni scatta quando la pioggia è insistente. Alcune centinaia di metri più avanti, in via Grotti, l’acqua piovana è fuoriuscita dai tombini tanto da creare forti disagi alle scolaresche che erano accorse alla caserma Libroia in occasione della giornata delle Forze Armate. Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, per precauzione ha chiuso il cimitero e tutti i parchi pubblici. A parte la grande quantità di acqua caduta sul territorio, molti cittadini hanno rappresentato agli amministratori comunali la necessità di manutenzione e pulizia più puntuale lungo i corsi d’acqua. Critica anche la situazione dei muri di contenimenti la cui solidità è ormai insufficiente