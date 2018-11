Sabato 10 Novembre 2018, 15:32

ROCCAPIEMONTE - Un altro bancomat viene fatto esplodere a Roccapiemonte. Questa volta è stata presa di mira la filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna in corso Mario Pagano. Le modalità risultano essere, almeno ad una prima verifica, identiche a quella registrata pochi giorni fa: la banda di ladri ha piazzato un ordigno, in piena notte, facendo saltare il bancomat e portando via soldi in contanti. Ancora da quantificare quanto abbia perso l'istituto di credito. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.Solo sabato scorso, in piazza Zanardelli presso la filiale Carime, il medesimo colpo. Intorno alle 3 di notte, un gruppo di ladri aveva piazzato una bomba artigianale nei pressi della struttura, danneggiando i vetri dell'istituto bancario e portando via la cassa con all'interno il bottino. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso gruppo di ladri, viste le modalità e gli orari di esecuzione dell'azione criminale. Al vaglio degli inquirenti ci sono i sistemi di videosorveglianza della banca e delle strade cittadine.