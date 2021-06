Esplode bombola del gas: grave un uomo di 51 anni

Esplosione all'alba a Petina in un'abitazione del centro storico del paese, il boato ha svegliato l'intero paese. A esplodere una bombola del gas che ha provocato gravi ferite al residente della casa, un 51enne. Distrutti anche i vetri delle case vicine a causa della tremenda esplosione. Il 51enne è stato trasportato all'ospedale di Napoli in elisoccorso con gravi ustioni. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Alessandro Morello, il personale del 118 e i carabinieri della locale stazione per indagare sulla dinamica.

