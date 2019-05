Domenica 19 Maggio 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 18:05

Petardi esplosi in chiesa, i responsabili sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Il fatto è accaduto sabato sera a San Valentino Torio durante l'ingresso sull'altare del sacerdote. Tanto lo spavento dei fedeli, riuniti in preghiera, sorpresi dai botti. Dalle immagini delle telecamere, si notano dei ragazzini prima all'esterno e, poi, sul portone principale della chiesa lanciare all'interno dei petardi.Don Alex Cirillo ha lanciato un monito: «Era appena iniziata la messa quando è accaduto. Due ragazzini hanno gettano petardi in chiesa, spaventando i fedeli. Non so se si tratti di un nuovo sport a me sconosciuto o forse solo cattiva educazione.Dobbiamo fare qualcosa ed in fretta per i nostri ragazzi».