Sabato 3 Novembre 2018, 09:48

Hanno preferito farlo esplodere invece di trascinarlo via come accade in genere quando si attacca un bancomat. È successo la notte scorsa a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, nell'agenzia di Ubi Banca che si trova nei locali del municipio che danno su piazza Zanardelli. L'esplosione ha provocato l'apertura della cassa automatica consentendo ai ladri di portare via tutti i soldi in essa contenuti. Sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona è sorvegliata da diverse telecamere di sicurezza. Le immagini potrebbero essere utili a individuare i componenti della banda che, certamente, avranno adottate contromisure.