Esplosione, stamattina, in una fabbrica di fuochi d'artificio a Perdifumo, nel cuore del Cilento. Ferito il titolare della ditta, situata in località Vatolla, che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasferito in eliambulanza all'ospedale “Cardarelli” di Napoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla comandante Fabiola Garello della Compagnia di Agropoli. L'esplosione è avvenuta durante l'esecuzione di alcuni lavori interni di manutenzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA