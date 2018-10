Martedì 16 Ottobre 2018, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terrore pochi minuti fa in un bar di via Baratta nel centro di Battipaglia. All'improvviso si è verificata un'eplosione che ha scaraventato le vetrate del bar per strada insieme a tavolini e sedie. L'esplosione è stata provocata da una fuga di gas nel retro del bar dove era in funzione un fornellino. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e la donna che gestisce il bar è riuscita a mettersi in salvo correndo per strada. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno chiuso via Baratta al traffico per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza il locale che è stato molto danneggiato.