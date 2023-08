Amara sorpresa, nei giorni a cavallo di Ferragosto, per residenti e vacanzieri nell’area a ridosso del Castello di Agropoli: almeno una decina le auto, parcheggiate regolarmente nell’area Fossato Castello, prese di mira da balordi che le hanno vandalizzate in due diversi raid. Nell’area a pagamento del Comune, infatti, al risveglio, gli ignari automobilisti hanno trovato le gomme forate. Gli episodi risalgono alla notte tra il 14 ed il 15 agosto, e successivamente tra il 16 ed il 17. Tra le vittime dei due raid anche storici villeggianti della nota località cilentana.

«Siamo rimastiperché frequentiamo da oltre venti annie proprio in prossimità del Castello, il luogo più bello della città, non è mai successo nulla di simile» raccontauno di loro. Il caso è stato subito segnalato a palazzo di città ed alla polizia locale. Ad agire potrebbero essere statiprobabilmente in preda ancora ai fumi. Intanto, il Comune ha deciso di correre subito ai ripari, facendo installare due telecamere di videosorveglianza nell’area interessata dagli episodi. «L’area del parcheggio del Castello è, ma il punto oggetto di raid vandalici non era coperto. Oltre a condannare fermamente gli atti vandalici, prontamente ieri mattina sono state installate altre due, e la relativainformativa, per una maggioredell’intera area» spiega il sindaco,

E, a proposito di sicurezza e decoro urbano, sempre ad Agropoli, la polizia locale, con l’ausilio di personale dell’azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, ha proceduto allo sgombero coatto delle spiagge libere comprese tra San Marco e Trentova. È stata rinvenuta una discreta quantità di attrezzatura per la balneazione, tra cui ombrelloni, sdraio, paletti, reggi ombrelloni, etc. Tutto era lasciato appositamente in loco al fine di occupare il posto sulla spiaggia libera precludendo così, di fatto, la fruizione del demanio marittimo da parte di tutti. L’attrezzatura è stata sottoposta a sequestro. Azione analoga anche ad Ascea, dove gli agenti della municipale hanno sequestrato ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia anche durante le ore notturne da individui incivili, desiderosi di mantenere il posto in prima fila, in riva al mare, per tutta la durata della vacanza. In tema di sicurezza, sempre ad Ascea, dopo i recenti furti di biciclette, il Comune ha deciso di installare 12 telecamere a tracciamento del pedone intelligente. Due sono già in funzione, altre 10 saranno sistemate nei prossimi giorni nei punti più strategici.