Sono pronte a protestare nelle stanze di palazzo di città. Oltre trenta famiglie di turisti lamentano lo stato in cui versa il mare di Castellabate in questi giorni. Schiuma in riva al mare, intorpidimento dell’acqua ed odore nauseabondo soprattutto sulla spiaggia di Pozzillo. Polemiche che non stanno risparmiando neppure i collegamenti via mare viste le difficoltà riscontrate in questi giorni dal Metrò del Mare per entrare nel porto di San Marco di Castellabate.

«Mai successo fino ad ora - lamenta la signora Clotilde Parisi - sono oltre quarant’anni che abbiamo casa nel Cilento e non ci siamo mai trovati in una situazione simile. Altro che Bandiera blu. Dovrebbero esporre il divieto di balneazione». Molti vacanzieri negli ultimi giorni avrebbero addirittura lasciato le case prese in affitto preferendo altre mete. «Anche in spiaggia - dice la signora Clotilde - siamo rimasti in pochi. È difficile resistere in queste condizioni. Ci ripetono continuamente che è colpa delle alghe ma il problema persiste e sono ormai giorni che stare in spiaggia è diventato difficile. Ho una nipotina di tre anni ed è impossibile in queste condizioni farle fare il bagno. È una vergogna».

A palazzo di città c’è grande attenzione sulla problematica. Anche ieri mattina sono stati fatti nuovi prelievi per analizzare la qualità dell’acqua sotto l’aspetto batteriologico, chimico e fisico. I risultati sono attesi per oggi. Il sindaco Marco Rizzo ribadisce: «Comprendiamo la situazione di disagio ma siamo di fronte ad un fenomeno di microalghe dovuto alle mareggiate delle scorse settimane e alle alte temperature di questi giorni. I nostri depuratori funzionano perfettamente e le analisi che facciamo periodicamente ci dicono che il nostro mare è balneabile. Purtroppo a Pozzillo c’è un banco di alghe spiaggiate di recente che, unite a quelle già in fase di putrefazione, stanno creando questo fenomeno».

Intanto, ieri pomeriggio, dopo tre giorni di problematiche, il Metrò del Mare è riuscito ad entrare nel porto di San Marco di Castellabate. L’imbarcazione della Caremar aveva provato l’accosto anche durante il viaggio di andata, in mattinata, fallendo dopo diverse manovre di ingresso. Quindi, il mezzo ha rinunciato ed ha continuato verso Capri e Napoli. Ancora una volta, probabilmente, motivi tecnici alla base della decisione del comandante dell’unità navale, che ha un pescaggio maggiore e quindi non adeguata per la maggior parte dei porti del Cilento. Visibilmente arrabbiati, anche ieri mattina, alcuni turisti che avevano deciso di usufruire del servizio, tra l’altro già partito in ritardo rispetto agli annunci dei mesi scorsi della Regione Campania. «Incredibile. Non si può pubblicizzare un servizio e non effettuarlo. Siamo in vacanza a Castellabate ed abbiamo saputo di questa opportunità. Abbiamo visto gli orari sul sito della compagnia di navigazione, ma poi siamo arrivati ed abbiamo visto la barca andare via senza entrare. Amiamo il Cilento e ci torniamo ogni anno ma bisogna migliorare i servizi» racconta una signora di Torino. Nella stessa giornata di ieri, però, è stata effettuata un’altra ispezione subacquea, che ha prodotto riscontri positivi. Infatti, nel pomeriggio, nel viaggio di ritorno da Napoli, l’unità navale è entrata in porto. Da oggi, imprevisti permettendo, il Metrò potrà fare regolarmente sosta anche nel paese di Benvenuti al Sud. Intanto, cominciano ad aumentare coloro che scelgono di viaggiare con il Metrò del Mare anche nei porti di Sapri, Palinuro ed Acciaroli.