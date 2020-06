32mila euro per contrastare l'abusivismo commerciale in spiaggia e per potenziare i controlli nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid-19 lungo i tratti di spiaggia libera. Il Comune di Castellabate è, infatti, tra destinatari dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno nell'ambito del progetto “Spiagge sicure – Estate 2020” che ha l’obiettivo di rafforzare i controlli durante il periodo di massima affluenza turistica e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Ma quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, potranno essere utilizzati anche per potenziare i controlli nella verifica del rispetto delle misure di distanziamento anti Covid-19. «Un’ottima notizia viste le difficoltà riscontrate dai piccoli Comuni preposti al controllo delle norme in materia di tutela della salute - commenta il sindaco, Costabile Spinelli - il contributo ottenuto consentirà di integrare il servizio di controllo capillare che abbiamo finora sostenuto con ottimi risultati». Il progetto prevede l’assunzione di personale di Polizia locale, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, l’acquisto di mezzi e di attrezzature e la promozione di campagne informative. © RIPRODUZIONE RISERVATA