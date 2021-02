Aveva approfittato della sua patologia psichica, riuscendo a spillargli somme di denaro che venivano utilizzate per comprare droga. Quando poi era andato in casa sua e del padre, pretendendo dietro minacce di morte 1.500 euro, il genitore del ragazzo aveva accettato senza protestare, per poi andare dai carabinieri a denunciarlo. I militari, a quel punto, lo hanno fatto cadere in un tranello. Così è finito agli arresti domiciliari G.A. 37enne di Cava, fermato all’interno di un bar a Nocera Inferiore mentre prendeva i soldi da una delle due vittime. L’uomo è accusato di estorsione e a nulla è valsa la sua difesa dinanzi al gip, durante l’interrogatorio, che non lo ha ritenuto credibile, convalidando l’arresto. Stando alla denuncia, G.A. avrebbe minacciato padre e figlio di morte, asserendo che li avrebbe prelevati con la forza e portati in banca a prendere del denaro. In caso contrario, avrebbe «tagliato la testa ad entrambi». Nella denuncia, il padre del ragazzo aveva spiegato che quest’ultimo era soggetto a continue estorsioni da parte di G.A. Non solo quest’ultimo, ma anche altre persone avrebbero approfittato della patologia psichiatrica dell’uomo, per spillargli soldi. Soldi che gli venivano dati dal padre, ogni mese. Ma da un po’ il figlio aveva chiesto più soldi al genitore, non potendo ottemperare alle spese quotidiane. Da lì, la decisione del padre di essere nominato amministratore di sostegno del figlio, per poter controllare le sue finanze. Per un periodo poi, l’indagato avrebbe acquistato droga in più occasioni, consumandola insieme al figlio dell’anziano e approfittando della sua disabilità per minacciarlo di morte e ottenere il denaro necessario a ripianare le spese dello stupefacente. G.A. si sarebbe così presentato in casa di padre e figlio, minacciando entrambi affinché consegnassero subito 1.500 euro, concordando un incontro in un bar a Nocera Inferiore.

