Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI. Finisce a processo con il giudizio immediato un uomo di Scafati, di 37 anni, accusato di maltrattamenti ed estorsione commessi nei confronti dei propri genitori. Secondo le accuse, dallo scorso mese di aprile, l'uomo avrebbe maltrattato, picchiato e ingiuriato più volte i suoi familiari, sottoponendoli a vessazioni continue, alle quali poi seguivano vere e proprie aggressioni fisiche. Il padre, ad esempio, sarebbe stato più volte picchiato, al solo fine di consegnare soldi per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Secondo denuncia, l'imputato avrebbe più volte agito in stato di forte alterazione. Uno schema classico, che spesso si ripropone nelle difficoltà di rapporti tra genitori e figli, al centro di inchieste giudiziarie. Proprio la droga innescava il dramma, con i rapporti sempre più tesi e ricollegati alla dipendenza del giovane: lui pretendeva del denaro, e per ottenerlo dai suoi familiari non si sarebbe mai fermato dal far del male ad entrambi, con l'uso della violenza. In un episodio specifico, il padre fu costretto a consegnare dei soldi in contanti, sfinito dagli atteggiamenti minacciosi ed intimidatori del figlio. In seguito, la famiglia sporse denuncia ai carabinieri. La procura di Nocera Inferiore ha ora chiesto il rito immediato, sulla base di un evidente e schiacciante quadro probatorio raccolto, giudicando attendibili le testimonianze di entrambi i genitori.