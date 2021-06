Estorsione ai danni di un anziano, in due ai domiciliari a Salerno

La Squadra mobile di Salerno ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due pregiudicati, un salernitano di 26 anni e un 37enne di Vietri sul Mare, ritenuti gravemente indiziati di estorsione ai danni di un anziano residente a Salerno.

Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno e condotte dalla Squadra mobile hanno consentito di risalire all'identità dei due indagati che, approfittando della fragilità di un anziano vedovo pensionato, attraverso esplicite minacce, sono riusciti ad estorcergli favori e somme di denaro sempre più consistenti. L'anziano aveva conosciuto il 26enne nel corso della sua attività di volontariato in favore dei meno abbienti e con lui aveva stretto un forte rapporto di amicizia, tanto da dargli piccole somme di denaro, diventate nel tempo di maggiore consistenza fino a contribuire al pagamento delle competenze di un istituto di istruzione privato per il conseguimento di un diploma, con un importo tra i 4mila e i 5mila euro.

A inizio 2020 il 26enne ha rappresentato all'anziano di avere urgente bisogno di 5mila euro per la risoluzione di una vicenda giudiziaria personale e la vittima, non avendo tale disponibilità, ha avallato la scelta del giovane di richiedere il prestito a due persone di Salerno facendogli da garante e consegnando nelle sue mani circa 100 grammi di oggetti in oro e due diamanti, per poi versare una serie di rate mensili che andavano fino a 1.500 euro sino all'estinzione del debito, ricevendo minacce, intimidazioni e pressioni psicologiche qualora non avesse saldato il debito nei tempi dovuti.