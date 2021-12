Estorsione, per Panariello pena definitiva: la Cassazione respinge il ricorso

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ma anche possesso di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. Diventa definitiva la condanna per il 29enne Pasquale Panariello, residente a Scafati, che si è visto respingere l’istanza in Cassazione per presunte violazioni di legge. La sentenza - con pena già ridotta in Appello rispetto al primo grado e con l’esclusione di alcune aggravanti - in 4 anni e 10 mesi di reclusione è ora definitiva.

