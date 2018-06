Venerdì 8 Giugno 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 11:49

SCAFATI - Non c'è l'aggravante mafiosa. Così ha deciso il Riesame sulle azioni del gruppo criminale dedito alle estorsioni e ai raid nei riguardi di commercianti di Scafati. Il tribunale, nella sua decisione, ha confermato la misura in carcere per Giuseppe Buonocore, alias Peppe Scafati e genero di Franchino Matrone alias a' belva, Francesco Berritto, Antonio Palma e Pasquale Palma. Stessa sorte per Giovanni Barbato Crocetta e Vincenzo Nappo, restati in misura di arresti domiciliari. Per i giudici del Tribunale della Libertà la connotazione di quel gruppo non era tuttavia da associare ad un'organizzazione criminale di natura camorristica. Le indagini avevano condotto ad una serie di arresti il 9 maggio scorso, dopo una serie di attentati a suon di bombe carta, come quello del 14 giugno dell’anno scorso.Fu un ordigno a danneggiare il Roxy Legend bar di via Melchiade, gestito all’epoca dal figlio di Peppe Buonocore. Poi ci fu l'episodio in via Martiri di Ungheria, nei pressi del locale dove era ubicato un centro scommesse di proprietà di un uomo vicino alla criminalità organizzata. A seguire gli agguati al bar ‘La Dolce Vita’, gestito dalla moglie di Andrea Spinelli detto Dario, attuale collaboratore di giustizia, quello del negozio di parrucchiere ‘Nico Style’ e la pescheria ‘Acqua e sale’. Due furono invece i tentativi di estorsione ricostruiti dai carabinieri: uno al Centro commerciale Iper G di Angri per 3mila euro, l’altro alla tabaccheria Ametrano. Al primo avrebbero partecipato Palma e Panariello, al secondo Barbato Crocetta. Un supporto alle indagini fu fornito da Spinelli, che raccontò dei movimenti del clan Cesarano di Castellammare di Stabia e di quello riconducibile a Matrone, a Scafati. Un ruolo lo avrebbe giocato anche Buonocore, che dopo la scarcerazione avrebbe rivestito un ruolo chiave, grazie anche alla vicinanza con il boss Matrone. Ma tutti gli episodi ricostruiti dall'Antimafia per il Riesame non hanno una connotazione mafiosa. Toccherà attendere le motivazioni per capirne il ragionamento