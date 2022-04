Estorsore battipagliese arrestato dai carabinieri

Un uomo battipagliese è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e ricettazione. Il malvivente è stato arrestato durante un blitz a Salerno. L'estorsore ha tenteto il "cavallo di ritorno" nei confronti dell'ex convivente a cui nei giorni scorsi, a casa, sono stati rubati tutti i gioielli per l'ammontare di 20.000 euro. Con un messaggio inviato all'ex compagna il malvivente ha chiesto 4.000 euro per cosegnarle i gioielli. La donna si è rivolta ai carabinieri e il malvivente è stato arrestato.