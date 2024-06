Sottolinea che gli agricoltori sono i primi ambientalisti del territorio e che, alle elezioni europee, Fratelli d'Italia otterrà il migliore risultato possibile Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed esponente del partito di Giorgia Meloni, che torna nel Salernitano a pochi mesi dall'ultima volta.

Tre le tappe previste ieri, a Battipaglia, a Sarno e a Baronissi. L'esponente di Governo incontra imprenditori agricoli e agricoltori, rappresentanti delle associazioni di categoria e candidati alle europee e alle comunali.

Ad accoglierlo, a Battipaglia, tra gli altri, il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il presidente provinciale di FdI, Giuseppe Fabbricatore, e i parlamentari salernitani Antonio Iannone e Imma Vietri. «Qualche tempo fa ricorda Lollobrigida a margine del convegno “Le politiche agricole in Europa” - ho avuto modo di incontrare un mondo produttivo straordinario, che regala eccellenze, peraltro vicino a un nostro centro di ricerca molto prestigioso che è il Crea». Al centro dell'incontro, anche come «efficientare il modello agricolo spiega - perché sia in grado di garantire sostenibilità ambientale, sempre connessa alla sostenibilità di reddito che deve essere garantita agli agricoltori perché possano continuare a svolgere quella funzione preziosa che è di fornirci buon cibo, ma anche manutenzione del territorio perché dove non c'è agricoltura non c'è tenuta dell'ambiente».

«Gli agricoltori restano i primi ambientalisti del territorio», rimarca il ministro, che, quanto allo sviluppo della nuova Pac, la politica agricola comune, ritiene che «dovrà vedere un cambio di impostazione da parte dell'Europa». «In gran parte, con Giorgia Meloni, ci siamo riusciti perché i leader europei, il 21 marzo, sono tornati a parlare di agricoltura tra i punti strategici per il rafforzamento di un'Europa aggiunge Lollobrigida - che deve tornare alla sua origine, che era quella di garantire prosperità ai popoli europei e non regole tanto rigide da non renderli competitivi rispetto a un mercato globale che vede sempre più condizioni differenti, in cui i nostri agricoltori, imprenditori agricoli, pescatori devono lavorare».

Ai giornalisti che gli chiedono della messa in sicurezza del fiume Sele e del dissesto idrogeologico, Lollobrigida risponde che «questo è un problema che insiste su un quadro strategico sul quale l'Italia deve tornare a operare». «Abbiamo nominato rammenta - un commissario, Nicola Dell'Acqua, e abbiamo creato una cabina di regia tra i ministri competenti proprio perché si torni a fare strategia in questa nazione».

«Il migliore possibile» sarà il risultato di FdI alle elezioni europee, dice Lollobrigida, secondo il quale «ogni elezione è un giudizio e, fino ad adesso, mi sembra che la prova dei fatti dimostri che gli italiani hanno grande consapevolezza dell'impegno che Giorgia Meloni sta mettendo nel riportare a una centralità politica l'Italia sul quadro mondiale, ma anche ad attenzionare i problemi degli italiani. I dati segnano solo risultati positivi a livello internazionale». Edmondo Cirielli, esponente di spicco del partito, accenna alle comunali, sottolineando che «è importante sostenere, a Capaccio Paestum soprattutto, Fratelli d'Italia perché esiste una politica di facciata negli interessi dei territori che, poi, a livello nazionale ed europeo contrasta con gli interessi degli italiani».

Se alle ultime elezioni politiche «abbiamo raggiunto il 25% circa», alle europee dell'8 e 9 giugno «è quello l'obiettivo che ci prefiggiamo in provincia di Salerno, con un trionfo di Gambino, che è il nostro candidato salernitano, ma anche di Ines Fruncillo, che è candidata ad Avellino, ma sostiene anche Alberico Gambino in quella provincia. La nostra coppia marcia bene. Ricordo che Giorgia Meloni è candidata per l'Europa, se la si vuole votare non basta mettere la X sul simbolo, ma bisogna scrivere Giorgia o Giorgia Meloni o Meloni», conclude il viceministro.