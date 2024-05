C’è chi a Salerno o nella sua vasta in provincia ci è nato e ci vive, chi ci è cresciuto per poi stabilirsi nella Capitale, chi ne è stato adottato in virtù del lavoro, chi ne è diventato cittadino onorario. Enzo Maraio, Gigi Casciello, Isabella Adinolfi, Lucia Vuolo, Felicia Gaudiano, Alberico Gambino, Dante Santoro, Lucia Annunziata, Michele Santoro. E poi, irpino ma salernitano d’adozione per il ruolo di pro rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Maurizio Sibilio. Infine, Antonio Tajani, cittadino onorario di Vietri sul Mare, sua città d’origine. A conti fatti, sono undici in tutto i candidati di Salerno e provincia che, l’8 e 9 giugno, si contenderanno un posto al Parlamento europeo.

A SINISTRA

A puntare il tutto per tutto sulle europee è Enzo Maraio. Dopo la beffa alle scorse politiche, quando sfiorò l’elezione al Senato nel collegio di Roma Capitale, il quarantacinquenne segretario nazionale del Psi - già assessore comunale di Vincenzo De Luca a Salerno e consigliere regionale della Campania nel primo mandato dello stesso De Luca - ha chiuso un accordo con Italia Viva di Matteo Renzi e con la leader di +Europa, Emma Bonino, ottenendo il ruolo di capolista al Sud per la coalizione Stati Uniti d’Europa. In cerca di un secondo mandato, dopo aver ricoperto quello di senatrice del M5S, è Felicia Gaudiano. Da docente di marketing in un istituto superiore di Firenze, nel corso della scorsa legislatura Gaudiano si ritrovò membro della Commissione vigilanza Rai. Non rieletta nel 2022, punta ora all’europarlamento. Dovrà vedersela, tra gli altri, con il capolista della circoscrizione meridionale del M5S, Pasquale Tridico, e con il pro rettore dell’Università di Salerno, Maurizio Sibilio, professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale. Cerca l’elezione al parlamento europeo nella lista del partito di Carlo Calenda il giornalista salernitano Gigi Casciello, già deputato di Fi e poi passato ad Azione insieme all’ex ministra Mara Carfagna. Segretario provinciale di Azione, alle politiche del 2022 accettò una candidatura di servizio correndo per il Senato nel collegio uninominale di Salerno. Stavolta, incassato l’endorsement dei vertici del partito, prova a staccare un biglietto per Bruxelles.

A DESTRA

Due donne in campo per Fi. Isabella Adinolfi, nata a Nocera Inferiore nel 1978, è stata eletta con il M5S alle europee del 2014. Rieletta nel 2019 con il M5S, due anni dopo abbandonò il movimento per passare a Fi e aderire al gruppo del Partito Popolare Europeo. Ci riprova in cerca del terzo mandato nella circoscrizione meridionale. Dove in corsa c’è anche l’uscente Lucia Vuolo. Nata a Pagani nel 1963, alle europee del 2019 fu eletta eurodeputata con la Lega. Nel 2021 entrò nel gruppo dei "non iscritti" del Parlamento europeo, quindi lasciò la Lega e aderì al partito di Silvio Berlusconi, entrando nel Partito Popolare Europeo. Per Fdi in campo c’è Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani, già consigliere regionale. Attualmente membro dello staff del vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, Gambino è coordinatore provinciale di Fdi. La sua candidatura fu annunciata prima delle politiche del 2022, quando i candidati del partito di Meloni, Cirielli in testa, già immaginavano per lui la corsa al parlamento europeo. In cerca di un posto in Europa c’è pure il consigliere comunale Dante Santoro, ieri mattina, a Napoli, la presentazione ufficiale della candidatura per la circoscrizione Sud. Ci prova con la Lega, partito a cui è approdato da DeMa, il movimento di Luigi de Magistris, dopo una lunga militanza nel M5S.

GLI OUTSIDER

È stata direttamente la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad annunciare la candidatura di Lucia Annunziata come capolista nella circoscrizione meridionale. Nata a Sarno 73 anni fa, la ormai ex giornalista della Rai è cresciuta a Salerno, dove ha studiato al liceo classico Tasso negli stessi anni di Vincenzo De Luca e del giornalista Michele Santoro. Come lei, anche quest’ultimo punta al parlamento europeo, e lo fa con la sua lista Pace Terra Dignità. Per Santoro sarebbe un ritorno a Bruxelles: fu eletto nel 2004 candidandosi come indipendente per la lista di Uniti nell'Ulivo. A completare il quadro dei salernitani candidati alle europee c’è il leader di Fi, Antonio Tajani. Che salernitano è diventato per le sue origini vietresi. Il paese della costiera amalfitana gli conferì la cittadinanza onoraria nel 2018.