Il sindaco di Polla tra i primi firmatari del referendum sull'eutanasia legale

Anche a Polla è partita la raccolta firme a favore del referendum sull’eutanasia legale. Il sindaco, Massimo Loviso è stato il primo firmatario pollese, uno dei primi sindaci in Italia a porre il proprio nome sotto la richiesta di referendum. Sabato mattina, in occasione del mercato rionale, in piazza Santa Barbara alcuni ragazzi organizzano un gazebi per la raccolta firma.

«Chiunque vuole firmare, a prescindere da ogni idea politica, può contattarmi – ha scritto uno degli organizzatori, Vito Panzella – o recarsi in comune dove ho lasciato un modulo. Diamo la possibilità ai cittadini di scegliere sul fine vita».

Franco di Paola, avvocato di Sala Consilina e componente di giunta nazionale dell'associazione Luca Coscioni interviene in merito al referendum sull’eutanasia legale, anche in seguita alla firma del sindaco di Polla, Massimo Loviso: «Spero che l’esempio del sindaco di Polla possa essere di stimolo ai tanti consiglieri comunali e regionali alla raccolta delle firme: l’apposizione della firma non è una adesione al referendum ed alla proposta in esso contenuta ma solo un esercizio di democrazia. Chi più di un consigliere regionale o comunale può essere d’accordo sulla espressione di volontà democratica: si firma per consentire di esprimersi democraticamente ma poi liberamente scegliere di non andare a votare o votare per il no».