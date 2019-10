Sabato 5 Ottobre 2019, 12:22

Evade dai domiciliari ma viene scoperto e arrestato dai carabinieri. Succede a Sant'Arsenio. I militari della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne pregiudicato per evasione dal regime della detenzione domiciliare. I carabinieri della stazione di Polla, diretti dal maresciallo Giacomo Mezzo, nel corso di un servizio perlustrativo per il centro abitato di Polla, hanno sorpreso l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari a Sant’Arsenio per violenze di genere. Il 51enne si è giustificato con i militari, spiegando che si stava recando in caserma per formalizzare una denuncia, tuttavia non specificandone i motivi. L’uomo è stato nuovamente ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.