Evade dai domiciliari per andare in spiaggia ma viene acciuffato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia Salerno agli ordini del maggiore Adriamo Castellari e dal capitano Andrea Semboloni. A.S., 33 anni, è stato intercettato dai militari sulla spiaggia di Vietri. Arrestato, per lui si siono aperte le porte del carcere di Fuorni. Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA