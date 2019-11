Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sequestro da 360mila euro nei confronti di una società di persone attiva nel settore farmaceutico a Vietri sul Mare. L'operazione è della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni che su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, ha eseguito in mattinata un sequestro preventivo di beni, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, fino alla concorrenza di circa 360mila euro.



Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale, i cui approfondimenti hanno portato ad accertare il concorso dei vecchi soci e amministratori con l'attuale rappresentate legale della società nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 con una imposta evasa di circa 360.000 euro. Sono stati sottoposti a sequestro le disponibilità finanziarie, diritti reali di godimento su immobili, nonché quote societarie e partecipazioni in altre società, riconducibili agli indagati, tre in tutto, per un valore complessivo di oltre 350mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA