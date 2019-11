Rischia il processo un extracomunitario di 32 anni, finito sotto accusa per evasione fiscale legata alla sua attività di commercio all'ingrosso di animali. La posizione dell'indagato, di origini romene, sarà vagliata dal gip in udienza preliminare, così come la richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal sostituto procuratore Davide Palmieri.



Secondo indagini, l'uomo, rappresentante di una ditta unipersonale attiva nell'Agro nocerino nel settore del commercio del bestiame, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, negli anni 2012 e 2013. Inoltre, avrebbe complicato la sua posizione incorrendo nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un valore imponibile di 23 milioni di euro e iva, relativa per due milioni di euro.



Ancora, stando al lavoro della Guardia di Finanza, vi sarebbero fatture per operazioni inesistenti sempre per 10 milioni di euro, per l'anno d'imposta 2013, con Iva pari ad oltre un milione di euro. Una volta conclusa l'indagine, la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per l'uomo.



I fatti vengono contestati il 23 maggio 2017, nel corso di una verifica documentale eseguita dai finanzieri presso la ditta. L'udienza preliminare servirà al gip per vagliare tutte le contestazioni moesse dalla procura, prima di fissare l'inizio del processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA