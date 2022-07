Evasione fiscale per 300 mila euro, due sequestri a Eboli e a Sassano

Due sequestri disposti dall'Agenzia delle Dogane di Salerno. Il provvedimento di confisca, emesso dal Gip del tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, è stato emesso nei confronti delle società Servizi Generali Srl che ha un deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta ad Eboli e Ora srl, rivendita all'ingrosso di dolciumi a Sassano.

I due amministratori unici della società sono entrambi indagati rispettivamente per un'evasione di 200mila euro di accise ed 80mila euro di Iva, riferita al 2021, per la sottrazione di 335mila litri di gasolio destinato all'utilizzo per usi agevolati.