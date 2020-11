Evasore seriale finisce in carcere dopo l’ennesima fuga, a pochi minuti dalla celebrazione del rito direttissimo determinato da un’uscita non autorizzata della sera prima. La singolare storia arriva da Giovi, popoloso rione collinare di Salerno, dove gli agenti della Polizia di Stato è intervenuta diverse volte, nei giorni scorsi, proprio a casa delle ripetute fughe di un 22enne che attualmente si trova nella casa circondariale di Fuorni. Ieri sera, nella zona orientale della città, poco dopo le 20, l’attenzione degli uomini di una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Salerno è stata attirata da un giovane, che, da solo, camminava frettolosamente nel buio, guardandosi nervosamente intorno. Resosi conto che era stato individuato, il 22enne ha tentato di fuggire ma è stato immediatamente raggiunto e riportato a casa in attesa di essere processato. Questa mattina, poco prima del rito direttissimo, è nuovamente fuggito ma è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile – sezione Falchi, in una via del centro. Il fuggitivo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato portato direttamente in carcere.

