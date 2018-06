Venerdì 1 Giugno 2018, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Tre giovani residenti a Nocera Inferiore segnalati come assuntori: con loro avevano tre stecchette di hashish avvolte nel cellophane. A nulla è valso il tentativo di lanciarle dai finestrini di un'auto, a bordo della quale viaggiavano e con la quale avevano superato un posto di blocco. L'operazione è stata condotta dalla polizia di Nocera Inferiore, agli ordini del vicequestore Luigi Amato. La mossa di lanciare dal finestrino la droga non è sfuggita agli agenti che, dopo aver bloccato l'auto, hanno recuperato lo stupefacente e segnalato i tre giovani, tutti di Nocera, alla Prefettura in qualità di assuntori. La droga sequestrata aveva un peso complessivo di circa 4 grammi. L’attività preventiva della polizia ha permesso inoltre di rinvenire e restituire al legittimo proprietario una moto rubata martedì pomeriggio. Nel corso dei controlli eseguiti in settimana, invece, sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate due patenti di guida. Un veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo.