Ex consigliere aggredito in strada da un suo conoscente

Lo avrebbe avvicinato davanti all’ex scuola San Giovanni, in pieno centro. Poi dopo averlo insultato, lo avrebbe aggredito con pugni al volto e calci allo stomaco. È finito in ospedale Emilio Maddalo, medico veterinario ed ex consigliere comunale, che nella giornata di ieri si è recato al pronto soccorso del Santa Maria dell’Olmo, in preda a crisi di vomito con perdite ematiche. Nello stesso pomeriggio è stato dimesso ed è tornato a casa. L’aggressione si sarebbe consumata giovedì poco dopo le 14 al Corso Umberto I. Maddalo ha presentato, attraverso l’avvocato Alfonso Senatore, una denuncia nei confronti di un uomo di Sant’Anna, presunto autore dell’aggressione. «Il mio assistito non può parlare - spiega il legale - ha fatto ricorso alle cure ospedaliere dopo aver accusato un malore, riconducibile alla brutale aggressione. Abbiamo presentato denuncia. Non conosciamo il movente del violento gesto, ma confidiamo nell’operato degli inquirenti». Come trapelato in queste ore, Maddalo conoscerebbe bene il suo aggressore, al quale sarebbe legato da un vecchio rapporto di conoscenza. Al momento non si conoscono i motivi dell’aggressione ma è evidente, visto il rapporto di conoscenza, che potrebbe celarsi nella sfera personale e familiare se non in questioni di salute. Per ora la ricostruzione appare frammentaria. Giovedì pomeriggio, poco dopo le 14, Maddalo stava rientrando a casa quando davanti all’ex scuola San Giovanni sarebbe stato avvicinato dall’uomo del rione Sant’Anna. Forse una vecchia ruggine o una parola di troppo da parte dell’ex consigliere comunale avrebbe innescato una violenta reazione. «Il mio assistito è stato colpito al volto e al capo con calci e pugni - racconta Senatore - è stato colpito anche allo stomaco». Maddalo sarebbe riuscito, poi, a chiamare i suoi figli per farsi aiutare e tornare a casa. Solo nella mattinata di ieri avrebbe deciso di recarsi in ospedale per perdite ematiche dalla bocca. Una volta al pronto soccorso, Maddalo è stato sottoposto ad una serie di esami ed analisi per scongiurare eventuali lesioni interne. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo e pertanto nel primo pomeriggio di ieri è tornato a casa. L’ex consigliere comunale resta chiuso nel silenzio e non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione sull’accaduto. Nelle prossime ore la vittima dell’aggressione potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti per fornire elementi utili anche per cercare di scoprire il movente, al momento oscuro. La notizia dell’aggressione ha fatto il giro della città e provocato grande scalpore tra i politici cavesi e i clienti del noto medico veterinario.