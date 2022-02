Grave infortunio per l'ex consigliere regionale Franco Manzi che questa mattina è caduto da un albero mentre era nel suo appezzamento di terreno. L'ex politico che negli scorsi anni è stato anche consigliere comunale a Battipaglia è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Speranza per aver riportato una serie di fratture. Negli ultimi minuti è stato disposto il traferimento del ferito in un altro nosocomio.