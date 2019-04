CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:00

Il paesaggio, da via Belvedere, è mozzafiato. Lo spettacolo è quello di Salerno dall'alto. Lo sguardo abbraccia il golfo e, man mano che si procede scendendo verso il centro, gli angoli della città sembrano ingrandirsi come attraverso una lente d'ingrandimento: il capoluogo si offre nei suoi molteplici dettagli. Ma proprio di fronte alla pineta del Colle Bellaria un palazzone impone la sua presenza frapponendosi con forza tra la vista e il mare. È il massiccio stabile dell'ex Enpas. Un fabbricato corpulento che spezza la magia e risucchia nel degrado la suggestività del panorama.È una storia lunga e complessa quella del grande edificio che sorge tra viale delle Ginestre e via Belvedere. Uno stabile fatto di due corpi di fabbrica, uno di quattro piani e l'altro alto più del doppio. Un edificio spettrale, raggiungibile sia dall'una che dall'altra strada. Da ambo le prospettive, però, lo spettacolo è lo stesso. Vetri rotti, addirittura assenti, che proiettano lo sguardo dritto in quelle stanze che, un tempo, avevano accolto anziani e che, successivamente, si era pensato di trasformare in camere d'albergo. Niente più vernice. Solo cemento. Cemento all'interno e, all'esterno, cemento, mattoni e murales qua e là. Mattonelle divelte negli stanzoni non più separati neppure dai muri. Calcinacci e macerie accumulati. Distruzione totale, insomma. L'annichilimento di un edificio ormai inghiottito da arbusti e attaccato dall'edera.