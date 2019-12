«Anche quest'anno a Sant'Egedio di Tor bella Monaca, a Roma. Nel ritrovare gli amici per il pranzo con i senza fissa dimora». Michele Cuozzo, ex sindaco di Valva ed ex assessore provinciale, ai tavoli dei poveri, a Natale, per servire loro il pranzo. Una foto social lo mostra accanto a due senzatetto, sono quelli che chiama «gli amici di sempre». Un gesto di solidarietà e di amore verso chi ha bisogno, chi non ha nulla, donando forse il tempo più prezioso. Per Cuozzo non è la prima esperienza né sarà l'ultima. Già da un paio di anni, infatti, frequenta la comunità di SantEgidio. Spesso distribuisce i pasti di sera tra i senza dimora, ed il prossimo 30 dicembre sarà a Rebibbia tra i carcerati sempre a servire. © RIPRODUZIONE RISERVATA