Expo 2020 l'Italia a Dubai, ecco gli sbandieratori di Casa de' Tirreni

«A Expo 2020 Dubai per la Giornata Nazionale dell'Italia c'erano anche i nostri sbandieratori di Cava de' Tirreni. Tra cultura e tradizione, per dare vita a un'altra bellissima realtà che il nostro Paese può vantare. Attraverso loro era presente, in una delle più importanti occasioni internazionali, anche un pò di Campania: la mia terra. Testimoni della ricchezza di valori e storia che contraddistingue l'Italia e i suoi territori in tutto il mondo». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postando su Facebook la foto degli sbandieratori.