Fa manovra con l'auto e distrugge telecamere dal Comune di Nocera Superiore, dovrà risarcire

NOCERA SUPERIORE. Telecamera danneggiata a via Taverne a Nocera Superiore: sarà l’automobilista che ha urtato il dispositivo di videosorveglianza a risarcire il Comune per i danni provocati.

Le indagini, condotte dal Comando di Polizia Municipale, hanno permesso di individuare l’auto che domenica mattina, poco dopo le 8:30, in fase di manovra da sosta irregolare ha urtato il palo della pubblica illuminazione dov’era installato l’impianto di videosorveglianza causandone il danneggiamento. Il responsabile sarà perseguito per danneggiamento e per violazioni al codice della strada.

«Chi rompe, vandalizza o arreca danni alla cosa pubblica ne è responsabile e ne risponde – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – chi sbaglia paga, anche perché non è ammissibile che il Comune intervenga, con soldi pubblici della comunità, ogniqualvolta una piazzetta, un parco giochi o un elemento d’arredo urbano vengono danneggiati. Dobbiamo prestare attenzione e prenderci cura delle cose e le prime sentinelle sul territorio devono essere i cittadini».