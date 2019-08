Sabato 3 Agosto 2019, 19:50

Fabbro arrestato dai carabinieri ad Acerno. L'uomo in una roulotte, dove viveva, ha nascosto una pistola semi automatica con la matricola abrasa e risultata rubata. Il fabbro è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, che hanno sequestrato la pistola che è stata rubata in Italia e gli investigatori sono ancora a lavoro per scoprire se l'arma è stata utilizzata per mettere a segno rapine o altre azioni criminose.