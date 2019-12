A tre anni dall'attentato di Berlino, Contursi Terme e Sulmona, il comune di origine il primo e il luogo dove viveva la giovane il secondo, hanno ricordato questa vittima del terrorismo internazionale. Quella strage ai mercatini di Berlino, città nella quale Fabrizia Di Lorenzo lavorava, è ancora viva in chi conosceva questa ragazza fortemente europeista, legata ai valori dell'unione, della tolleranza e della fratellanza. In questi anni Contursi ha dedicato a lei un parco giochi ed una borsa di studio per i ragazzi del Corbino, Sulmona ha realizzato molti eventi ed anche qui tante iniziative con le scuole perché il ricordo di Fabrizia continui. A tenerlo vivo i due Comuni, i suoi genitori, il padre è originario di Contursi Terme, qui Fabrizia ha trascorso tante belle estati e momenti di gioia. Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA