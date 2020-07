Era latitante da un anno e, poiché i poliziotti della Squadra mobile erano riusciti ad individuare alcuni suoi spostamenti in territorio francese, la Dda di Salerno, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, aveva emesso a carico di Vincenzo Faggioli, un mandato di cattura europeo. Ex collaboratore di giustizia, Faggioli si era trasferito da Salerno a Vercelli il primo luglio dello scorso anno: aveva scelto di espiare qui l’obbligo degli arresti domiciliari, pur godendo di alcuni permessi di uscita. Sapeva, però, che a suo carico sarebbe arrivato un nuovo provvedimenti restrittivo e, preoccupato di finire nuovamente in carcere, aveva pensato bene di darsi alla fuga.

L’ARRESTO

Gli uomini della Squadra mobile, agli ordini del vicequestore Marcello Castello, lo hanno arrestato proprio nel mentre faceva rientro in Italia e gli hanno immediatamente notificato il provvedimento a nove anni, un mese e 19 giorni di reclusione oltre che la multa da 4.500 euro. Cinquantunenne, ex collaboratore di giustizia, nel corso della sua carriera criminale, prima di diventare pentito, è stato più volte arrestato e condannato per reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e porto di armi in luogo pubblico. Faggioli è stato ritrovato a seguito di articolare indagini che hanno visto impegnata anche la Mobile di Vercelli, in supporto ai colleghi salernitani, e bloccato a Ventimiglia, in provincia di Imola, mentre rientrava dalla Francia: era appena sceso dal treno quando i poliziotti lo hanno accerchiato, identificato e condotto presso il carcere di Sanremo. Era sparito dalla sua abitazione pochi giorni dopo il trasferimento nella parte orientale del Piemonte, divenendo di fatto latitante.

Ma, a quanto pare, sarebbe stato un po’ leggero nei suoi comportamenti: grazie all’acquisizione dei tabulati si riuscivano a ricostruire i movimenti dell’indagato dai quali si evinceva la sua permeanza in territorio transalpino e più precisamente nella zona di Antibes, nelle località di Place Vilmorin e Juan Les Pins. Quindi tutti i suoi contatti con parenti e altri personaggi a lui vicini. Di qui, il 9 luglio scorso, l’emissione del mandato di catttura europeo. Le attività tecniche d’ indagine permettevano di individuare i luoghi ed i contatti con i parenti ed i soggetti a lui vicini. Quindi l’arresto.

