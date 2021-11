Fagiolo, Controne rinuncia alla sua storica sagra

Niente da fare, anche quest'anno, la sagra del fagiolo di Controne non ci sarà. Sarebbe stata la 38esima.

Tutto era in fase di realizzazione per poter proporre, sia pure in maniera più misurata, uno degli eventi più succulenti e partecipati dell'anno, ma l'aumento dei contagi da covid ha fermato la macchina organizzativa.

Una nota ha definitivamente chiuso ogni possibilità che questa edizione si celebrasse. Per poter assaggiare uno dei fagioli più prelibati d'Italia bisogna aspettare il 2022.