Passate al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per trovare traccia del camion pirata che avrebbe investito e ucciso Rosa Apicella, vedova 69enne, morta ieri mattina, poco dopo l'incidente per i gravi traumi riportati. E ancora ascoltati i testimoni della tragedia per raccogliere quanti più indizi possibili per identificare il camionista che dopo aver messo sotto la donna sarebbe scappato senza prestare soccorso. Proseguono così senza sosta le indagini della polizia locale, diretta dal comandante Stefano Cicalese e dal vicecomandante Giuseppe Ferrara, volta a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale, registratosi in via Aniello Salsano. Al momento l'unico elemento certo è la panda che non è riuscita ad evitare il corpo di Rosa, già accasciata al suolo. L'auto è ora sotto sequestro mentre l'uomo che la conduceva è stato sottoposto ad esami tossicologici. I risultati hanno dato esito negativo.

APPROFONDIMENTI Pollica, sarà presentata al Vinitaly la prima bottiglia del vino della Dieta Mediterranea Molesta ragazzina nel parco giochi, allontanato dalla famiglia: scatta indagine Straordinari non pagati negli ospedali del Salernitano: anestesisti sulle barricate

IL RACCONTO

L'automobilista avrebbe raccontato di seguire il camion e di non essere riuscito ad evitare il corpo di Rosa che era già sull'asfalto Intanto la salma della donna resta a disposizione dell'autorità giudiziaria e nella giornata di oggi dovrebbe essere eseguito l'esame autoptico. Stando alle prime ricostruzioni ieri mattina Rosa Apicella intorno alle 10 stava attraversando via Aniello Salsano a Pregiato. Forse già timorisa per la strada poco sicura per i pedoni, avrebbe alzato la mano per farsi notare. Ma non sarebbe bastato. Un camion non avrebbe visto Rosa e l'avrebbe investita, maciullandole il piede. E non basta perché la panda che seguiva il mezzo pesante avrebbe investito la donna una seconda volta. All'arrivo dei soccorritori Rosa era cosciente, ma durante il trasporto al Ruggi di Salerno, le sue condizioni sono peggiorate e poco dopo è morta. Sul luogo dell'incidente nessuna traccia del camion, ma solo della panda che ha riportato danni alla carrozzeria. Nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi che ad investirla sia stata una betoniera, ma resta tutto da accertare.

IL MESSAGGIO

Intanto il sindaco Vincenzo Servalli, in una nota, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della donna oltre a chiedere silenzio: «Il sindaco Vincenzo Servalli e l'intera amministrazione comunale, partecipano al dolore che ha colpito la Famiglia della Signora Rosa Apicella, vittima di un tragico incidente nella giornata di sabato scorso che ha sconvolto la Comunità di San Giuseppe al Pennino e l'intera città ed esprimono le più sentite condoglianze ai tre figli Maria, Vincenzo e Antonio, ai nipoti e parenti tutti». E aggiunge: «In un momento in cui bisogna stringersi ai familiari non si avverte la necessità di alcuna speculazione politica e ci si augura che sia evitata per rispetto del dolore. Ci sarà tempo e modo per ogni qualsivoglia riflessione su questo tragico avvenimento»