Crac e fallimento "Connie Parking", cade la bancarotta: tutti assolti

SCAFATI. Crac "Connie Parking Scafati Cooperativa Sociale", sono stati assolti perchè il fatto non sussiste in udienza preliminare dall'accusa di bancarotta fraudolenta tre persone che la Procura di Nocera Inferiore riteneva colpevoli di reati fiscali e distrazioni contabili, collegati al fallimento di una società che si occupa della gestione di aree parcheggio in tutta Italia. Nel collegio difensivo gli avvocati Giovanni Vitale e Gennaro Maresca.

L'accusa aveva chiesto condanne per 3 anni e 6 mesi, mentre la difesa aveva invece puntualizzato, in discussione, l'assenza del dolo specifico, dunque dell'elemento psicologico smentendo l'ipotesi di operazioni illecite con prove documentali. Le motivazioni saranno depositate entro qualche mese.

Nel gennaio 2021, la Procura di Nocera effettuò un sequestro di oltre 800mila euro a carico degli allora imputati, contestando debiti nei confronti dell'Erario di circa 500mila euro. Stando alle accuse, i tre rispondevano di aver causato il fallimento della società, distraendo liquidità dall'attivo della stessa. Con quei fondi, inoltre - sempre secondo la tesi accusatoria - era stata creata una nuova società, attiva nello stesso settore e impegnata nella gestione di altre strutture di parcheggio per conto di enti pubblici, in particolare sull'asse Campania-Lombardia.

«Emerge finalmente ciò che abbiamo sostenuto sin dal primo sequestro - afferma l'avvocato Giovanni Vitale - ovvero che i nostri assistiti non hanno in alcun modo concorso alla creazione dello stato di decozione della Connie Park, anzi è emerso nel procedimento che probabilmente la società poteva anche evitare la procedura concorsuale. Viene restituita la serenità e la dignità imprenditoriale a persone che nel corso degli anni hanno creato aziende che rappresentano un'eccellenza nella gestione delle aree di parcheggio urbane».