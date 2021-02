ANGRI. Avevano tentato un colpo all'interno di un bar ad Angri, ma attirano l'attenzione di alcuni residenti facendo troppo rumore. Al punto che i primi riescono ad allertare in tempo le forze dell'ordine. Sono stati arrestati così due scafatesi, che qualche giorno fa - di notte - avevano preso di mira un'attività commerciale in via Nazionale, al confine tra Angri e Scafati. La coppia di ladri si era recata davanti al locale ma mentre provava a capire come entrare all'interno, avrebbe creato un trambusto tale da attirare l'attenzione dei residenti. In pieno orario da coprifuoco, le persone che avevano sentito rumori sospetti, non hanno perso un secondo e hanno allertato i carabinieri. La coppia di ladri si era anche allontanata per qualche minuto, forse per meglio attrezzarsi con l'obiettivo di eludere i sistemi di sorveglianza del locale. Al loro ritorno, tuttavia, hanno trovato i carabinieri, che li hanno arrestati facendo venir meno il loro piano. Per loro si è aperto un contestuale procedimento giudiziario dinanzi alla Procura di Nocera Inferiore.

APPROFONDIMENTI TORRE DEL GRECO Ruba uno scooter ma scivola:arrestato ladro combinaguai IL LADRO IMBRANATO In Campania il ladro più stupido di sempre: ruba scarpe,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA