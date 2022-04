Falsa identità e collana d'oro finta, 70enne denunciato per truffa

Risponde di truffa e possesso di documenti falsi, uso di contrassegni, introduzione e commercio di segni falsi un napoletano di 70 anni, chiamato a difendersi dalle contestazioni formulate davanti al giudice di Nocera Inferiore. Stando all'accusa, dopo essersi attribuito una identità fittizia, aveva poi venduto oggetti d'oro che in realtà erano fasulli. Delle vere e proprie patacche, ingannando così un ignaro acquirente durante un incontro ad Angri.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Stop alle processioni di Pasqua», manifesti choc contro... IL CASO Fa esplodere un petardo in Curva, perde la mano L'INCENDIO Incendio nel deposito di frutta, allarme nube nera a Nocera

Dalla denuncia, l'imputato avrebbe utilizzato una carta d'identità contraffatta, offrendo alla vittima del raggiro una collana e un paio di orecchini in oro riportanti punzonature con la sigla 750 indicata, marchio di fabbrica, inducendo così in errore il compratore di Nocera Inferiore. L'acquisto fu definito con 750 euro in contanti. L'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore fu avviata dopo la denuncia della vittima e ora è giunta in fase di processo, a seguito di decreto di citazione diretta.