Lunedì 26 Agosto 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 07:02

Il primo lo accoltellò, mentre un amico ne coprì le gesta, con tanto di false informazioni rese ai carabinieri. Ora sono finiti entrambi a processo. Gli imputati mandati sotto giudizio dalla Procura di Nocera Inferiore sono due giovani ragazzi di Sarno, di 31 e 20 anni, protagonisti di un episodio di cronaca risalente a qualche anno fa. All’interno di un bar del centro, infatti, uno degli imputati accoltellò un suo coetaneo, per futili motivi mai del tutto chiariti e ora oggetto di dibattimento. I due si beccarono all’interno dell'attività commerciale. Tra le parti c’erano già dei pregressi, tanto che dopo un veloce scambio di parole, il 31enne afferrò un coltello dalla tasca e minacciò il suo interlocutore: «Tu non ti comporti bene con me, sono un bravo ragazzo», gli disse, così come viene riportato integralmente nell’imputazione della procura. Dopo poco, la vittima fu colpita all’addome.