False accuse ai carabinieri per rissa, in 4 imputati per calunnia

Domenica 24 Marzo 2019, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA SUPERIORE. Sono quattro le persone raggiunte dalla richiesta di rinvio a giudizio e attese dall'udienza preliminare con l'accusa di calunnia nei confronti di tre carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Gli imputati denunciarono i militari incolpandoli di aver redatto un falso verbale, in occasione dell'arresto subito per accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I fatti risalgono al 5 febbraio 2015 a Nocera Superiore. I carabinieri intervennero per un diverbio tra più persone, poi ci fu l'arresto di almeno quattro soggetti. Tre provenivano dalla stessa famiglia. In precedenza, almeno un'ora prima dell'intervento, uno degli indagati e un carabiniere fuori servizio avevano avuto una breve discussione, a distanza. I motivi non furono mai chiariti. Tutto avvenne all'esterno di un negozio di abbiagliamento. In realtà, secondo quanto ravvisò il gip, erano emerse delle incongruenze nella ricostruzione ufficiale effettuata dai carabinieri, con un successivo avvio d'inchiesta a carico degli stessi. Dall'episodio singolo descritto come un caso di resistenza nacquero altre due diverse indagini, una per calunnia, e un'altra per presunte irregolarità commesse nell'esecuzione dell'arresto da parte dei militari. Quest'ultima fu poi chiusa dal gip con un'archiviazione.