Passa per la provincia di Salerno l'inchiesta della procura di Rimini su evasione fiscale e giro di fatture false che ieri amttina ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro preventivo di cinque complessi aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché un ulteriore sequestro per equivalente fino all'importo di oltre due milioni pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Nel mirino dei finanzieri è finita una ditta che si occupa di trasporti in provincia di Salerno. La società è stata oggetto di perquisizione in quanto, secondo la ricostruzione dei militari delle fiamme gialle di Rimini, avrebbe emesso fatture false per conto del gruppo di imprenditori arrestati. Un giro d'affari «importante» che ha coinvolto ben 44 società che ieri sono state perquisite in tutta Italia.

Tutto nasce dal controllo di una società con sede nella provincia di Rimini, amministrata di fatto da un imprenditore gravato da precedenti penali e carichi pendenti per reati tributari, che opera nel settore del trasporto di merci su strada e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, il quale, negli anni d'imposta dal 2018 al 2021, avrebbe annotato in dichiarazione elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le false fatture sarebbero state emesse da ditte individuali e società con sede legale nelle province di Ferrara, Rimini, Roma, Chieti, Salerno Caserta e Napoli, per un imponibile complessivo di circa 5 milioni di euro. Inoltre, si è accertato che il medesimo soggetto, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali a cui poteva fondatamente presumere di essere sottoposto e di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, ha intestato fittiziamente a terzi le quote ed i beni strumentali di 5 società con sede nella provincia di Rimini oltre che ad un immobile sempre nella provincia di Rimini.