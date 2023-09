Biglietti falsi per l’accesso allo stadio Arechi. Si allarga l’inchiesta della Procura, figlia dell’indagine della Digos, scattata il 22 maggio 2022 quando, in occasione dell’incontro della speranza disputato all’Arechi contro l’Udinese, si registrò il sequestro di numerosi titoli di accesso contraffatti. Se la Procura del tribunale per i minorenni ha già chiesto il rinvio a giudizio per tre ragazzini accusati in concorso di falso, truffa e ricettazione in quanto ritenuti responsabili di aver prodotto, venduto e anche acquistato biglietti falsi, la Procura ordinaria è ancora al lavoro. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti c’è tutto il materiale sequestrato nell’ambito di alcune perquisizioni domiciliari a carico di almeno sei maggiorenni, residenti tutti a Salerno, e ritenuti interni a quello che sembra configurarsi come un vero e proprio sistema. Uno tra gli indagati, in particolare, sembra essere l’ideatore della truffa.

IL MODUS OPERANDI

Le indagini sono riuscite a svelare il meccanismo messo in atto dal maggiorenne per contraffare i tagliandi: si parte da un biglietto “originale”, acquistato tramite i circuiti on-line di prevendita e scaricato in formato digitale. A quel punto per il maggiorenne sarebbe stato un gioco da ragazzi modificarlo: una semplice app era sufficiente a cambiare i nominativi e la data di nascita mentre tutto il resto rimaneva intatto. In questo modo si poteva avere a disposizione biglietti che, all’apparenza, sembravano perfettamente regolari ma, invece, riportavano un unico codice a barre, l’elemento fondamentale per le verifiche ai tornelli dove, nel corso del tempo, sono state segnalate dagli addetti ai controlli numerose situazioni anomale che, infine, hanno spinto la Salernitana a sporgere denuncia. Spesso, infatti, il titolare del biglietto modificato si recava ai tornelli prima del titolare del tagliando originale, così da non aver alcun problema. Al secondo o ai successivi passaggi dello stesso codice a barre, il lettore elettronico bloccava l’accesso e, spesso, il tutto si risolveva con una segnalazione di malfunzionamento dei tornelli. Gli addetti, infatti, osservavano la regolarità del tagliando e del documento del possessore e facevano accedere i supporters segnalando il problema tecnico. Ora nei guai sono finiti anche i possessori di quei biglietti: la Procura dovrà stabilire se i tifosi “pizzicati” erano a conoscenza di aver acquistato dei biglietti clonati. In tal caso il reato contestato sarebbe quello di ricettazione.

APPROFONDIMENTI Salerno, trasferito nella casa di accoglienza di don Petrone l'autore dell'incendio de La Venere degli stracci Salerno, diventa mamma dopo 10 anni di attesa: ha 45 anni Salerno, Bellandi incontra Francesco: gli auguri del Papa per San Matteo



LE INDAGINI

Vari gli incontri di calcio finiti sotto la lente di ingrandimento degli uomini della Digos che stanno conducendo le indagini scattate il 22 maggio 2022 proprio in occasione dell’incontro disputato all’Arechi contro l’Udinese e che, sebbene si concluse con una disfatta per la squadra locale, segnò la salvezza della Salernitana che restò in serie A grazie alla sconfitta del Cagliari. Proprio in quell’occasione, quando 30mila tifosi si riversarono allo stadio facendo segnare il record di spettatori, scattò il sequestro di numerosi titoli di accesso contraffatti: ai controlli elettronici ai gate di accesso all’impianto sportivo salernitano, numerosi tifosi furono trovati in possesso di tagliandi d’ingresso rivelatisi falsi. La stessa scena si replicò tre mesi dopo, in occasione dell’incontro Salernitana – Roma del 14 agosto 2022. In quell’occasione la società di Iervolino decise di sporgere querela nei confronti dei tanti tifosi in possesso dei biglietti clonati. Sotto i riflettori ci sono, però, almeno sette gare interne della scorsa stagione ma anche i primissimi match interni della Salernitana dell’annata appena iniziata.

Ora il cerchio si sta allargando e il sospetto è che gli inquirenti possano avere altre persone nel mirino dei controlli: di qui a breve potrebbero scattare ulteriori provvedimenti.