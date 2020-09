Con l'aumento dei casi da Covid-19 anche nell'Agro nocerino, tornano anche le fake news e le voci e le condivisioni di numeri differenti, riguardo i contagi, rispetto a quelli comunicati dalle pubbliche amministrazioni. Accade nel comune di San Marzano sul Sarno, dove alcune persone avrebbero diffuso i dati - non reali - di persone contagiate dal Coronavirus. Una circostanza che ha mandato nel panico i cittadini, ma anche chi segue i canali istituzionali social del Comune.

Sull'episodio, il sindaco Cosimo Annunziata ha annunciato che presenterà un esposto in procura: «Sciacallaggio e notizie infondate», scrive il primo cittadino, che poi annuncia che «saranno denunciate per procurato allarme e perseguite le persone che pubblicano notizie false in merito a contagi e vicende familiari sul territorio. In queste ore - continua - emergono notizie infondate che generano allarme ingiustificato tra i cittadini, un vero e proprio atto di sciacallaggio che va stroncato sul nascere per non suscitare ulteriori problematiche verso famiglie e persone che vivono un periodo difficile e che hanno bisogno piuttosto del sostegno della Comunità. L'unica fonte ufficiale in merito ad aggiornamenti relativi al Covid19 è quella del sito internet del Comune e pagina social dedicata. Si raccomandano i cittadini di attenersi scrupolosamente alle direttive imposte dagli enti pubblici in merito al rischio contagio, mantenendo il distanziamento fisico e utilizzando le mascherine». Molto spesso accade, infatti, che i dati ufficiali forniti dai Comuni non vengano ritenuti sufficienti da gruppi di persone, che danno inizio ad una vera e propria "caccia all'untore", tra i social o per strada, riferendo circostanze non vere e insistendo per conoscere i dati sensibili delle persone contagiate dal virus.

